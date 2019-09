Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in asiatischem Restaurant

HHermsdorf, Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Hermsdorf kam es Sonntagabend um 19.40 Uhr zum Brand in einem asiatischen Restaurant in der Naumburger Straße. In der Küche war Speiseöl verpufft. Der Brand dehnte sich auf den Raum aus und erfasste die Einrichtung. Die Mitarbeiter und Gäste, wie auch die Bewohner, konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sodass niemand zu Schaden kam. Die Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf war im Einsatz und löschte den Brand.

Das Gebäude wurde im Küchenbereich beschädigt. Das Obergeschoss ist durch den Rauch vorübergehend nicht bewohnbar. Der Brandschaden wird derzeit auf 40.000 Euro geschätzt.

