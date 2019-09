LPI-J: Pressemeldung LPI Jena ID vom Wochenende 13.09. - 15.09.

Landespolizeiinspektion Jena

Wohnhausbrand in Altlobeda Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei mehrere Notrufe ein, in welchen ein Brand in der Alten Straße in Jena Lobeda gemeldet wird. Umgehend kamen der Löschzug der Berufsfeuerwehr Jena und mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Am Einsatzort mussten die Beamten feststellen, dass ein Wohnhaus komplett in Brand stand. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dachstuhl. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Sonntag an. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses waren nicht zuhause. Zur Brandursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Höhe des Sachschadens kann vorerst nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen. Es werden dringend Zeugen zum Sachverhalt gesucht!

Ins Gesicht geschlagen Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen vor einem Tanzlokal auf dem Johannisplatz in Jena. Der 23-jährige Geschädigte traf hier auf einen jungen Mann, mit welchem er bereits im Vorfeld einen verbalen Streit hatte. Als er den Mann vor dem Lokal zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihm plötzlich mit der Faust gezielt ins Gesicht. Dabei wurde er erheblich an der Nase verletzt und blutete stark. Der Täter flüchtete danach in Richtung Stadtzentrum. Zum Täter ist bekannt, dass dieser Südländer ist, ein weißes T-Shirt und ein weißes Basecap trug.

Fahrrad aus Abstellraum gestohlen Am Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, meldete sich ein Geschädigter eines Fahrraddiebstahls bei der Polizei in Jena. Der junge Mann hatte sein Fahrrad am Vortag im Abstellraum des Mehrfamilienhaues im Stadtzentrum von Jena abgestellt. Nun stellte er fest, dass der unbekannte Täter sich Zutritt zum Abstellraum verschafft hatte und das Fahrrad entwendet hat. Auffällig ist, dass weder die Hauseingangstür, noch die Tür zum Abstellraum aufgebrochen wurden, so dass der Täter einen Schlüssel gehabt haben muss oder mit anderen berechtigten Personen ins Haus gelangt ist. Das Fahrrad hatte einen Wert von 1000 Euro.

13-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag, kurz vor 16 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer auf der Camsdorfer Brücke in Jena. Ein 30-jähriger Skodafahrer bog vom Eisenbahndamm nach rechts auf die Camsdorfer Brücke ein. Zeitgleich befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer den Radweg von der Schillerpassage in Richtung Stadtrodaer Straße. Als der Fahrradfahrer die Camsdorfer Brücke überquerte, schlängelte er sich zwischen bereits wartenden Fahrzeugen hindurch und kreuzte schließlich die Fahrbahn des Skoda. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der Junge leicht verletzt wurde und Prellungen erlitt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden am Kennzeichen, Motorhaube und Frontscheibe.

Fensterscheibe eingeschlagen

Am Sonntagmorgen, kurz nach 6 Uhr, wurde durch eine Mitarbeiterin eines Bäckergeschäftes auf dem Johannisplatz bekannt, dass hier eine Fensterscheibe eingeworfen wurde. Vor dem Geschäft liegen noch Scherben einer Bierflasche, welche gegen die Scheibe geschleudert wurde. Die Mitteilerin hat die Tathandlung selbst nicht beobachtet. An der Scheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht!

