LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 13.09.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 15.09.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am 13.09.19, gegen 08:45 Uhr, ereignete sich in Apolda ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Schillerstraße aus Richtung Darrplatz kommend. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines Pkw Pickup den Heidenberg aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Busbahnhof. An der Ecke Schillerstraße/Unterer Heidenberg bog der BMW-Fahrer unter Missachtung der Vorfahrt nach rechts ab und übersah hierbei den Pkw Pickup. In der weiteren Folge kollidierten beide Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Die Feuerwehr musste auslaufende Flüssigkeiten an der Unfallstelle abbinden.

Am Freitag, gegen 18:20 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife in Apolda, in der Utenbacher Straße, ein Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Am 14.09.19, gegen 18:30 Uhr wurde in Apolda, im Ernst-Thälmann-Ring, ein Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrzeugführerin wurde in der Folge ein Atemalkoholwert von 3,41 Promille festgestellt. Auch hier wurde u.a. eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagabend, gegen 24:00 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife in Apolda, in der Utenbacher Straße, ein Pkw Opel fahrender Weise festgestellt, welcher nicht Haftpflichtversichert war. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 16-jährige Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dieser muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Donnerstag zur Freitag kam es erneut zu einem Wohnungseinbruch in Apolda. Der Täter nutzte ein offen stehendes Balkonfenster in der Werner-Seelenbinder-Straße um in die Wohnung zu gelangen. Hier entwendete er u.a. Wertgegenstände und einen Laptop, während die Bewohner noch schliefen.

In der gleichen Nacht brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Apolda in der Stegmannstraße ein. Der unbekannte Täter durchwühlte mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen zu den o.g. Sachverhalten werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 in Verbindung zu setzen.

