LPI-J: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer die L1073 von Tautendorf kommend in Richtung Lederhose. Kurz nach dem Ortsausgang von Tautendorf kommt er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzt mit seinem Krad. Dabei zieht er sich schwere Verletzungen zu.

Am Samstag, gegen 17:15 Uhr , ereignete sich ein in Großeutersdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen keicht verletzt wurden. Ein 54-jähriger hatte aus Richtung Rudolstadt kommend die B 88 befahren. In Großeutersdorf kam er aus Unachtsamkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW VW Passat gegen eine Hauswand. Dabei wurden er und sine 13-jährige Tochter, die Beifahrerin war, leicht verletzt. Am Haus entstand augenscheinlich geringer Sachschaden. Die B 88 war an der Unfallstelle ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

