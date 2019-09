Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkohleinfluss

Eisenberg / Camburg (ots)

Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, wollte ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters vom REWE-Parkplatz in Eisenberg wegfahren. Eine Kundin des REWE-Marktes hatte vorher bemerkt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Als sie sah, dass der Mann in den Transporter stieg und kurz darauf los fuhr, griff sie beherzt ein und stoppte das Fahrzeug. Der Atemalkoholtest durch die hinzugerufene Polizei ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und Anzeige gegen ihn erstattet.

Ebenefalls unter Alkoholeinfluss stand ein 17-jähriger, der mit einem PKW Seat am Samstag gegen 01:00 Uhr auf dem Schützenplatz in Camburg herumfuhr. Dabei stieß er gegen einen abgeparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtes ergab einen Wert von 1,71 Promille. Am PKW Seat waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht, der PKW war nicht zugelassen. Auch in diesem Fall war eine Blutentnahme angeordnet worden. Zudem muss der junge Mann mit mehreren Anzeigen gegen ihn rechnen.

