Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche in Firmen

Hermsdorf (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag brachen in der Industriestraße unbekannte Täter gleich in zwei Firmen ein. Aus einer Autowerkstatt entwendeten sie hochwertige Diagnose- und Prüfgeräte. Aus der Halle einer Firma für Landschafts-und Gartengestaltung waren eine Vielzahl hochwertiger Werkzeuge sowie Maschinen , darunter eine Rüttelplatte, die Beute. Der Wert des Beutegutes beträgt mehrere tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( Tel.: 036428-640 )

