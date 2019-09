Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Unfall mit mehreren Fahrzeugen Am Donnerstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es in der Moskauer Straße zu einemUnfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Opel fuhrvom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er einenvon hinten kommenden Opel Corsa und stieß mit diesen zusammen. In der Folgefuhr der Corsa mit einer demolierten Lenkung gegen einen parkende Opel Vivaround kam dann an einem Skoda Octavia zum Stehen. Personen wurden bei demUnfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei zweiBeteiligte durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Einbruch Unbekannte Täter überstiegen in der Nacht zum Donnerstag einen Zaun zurAgrargesellschaft in Lehnstedt und begaben sich zu einem Gebäude. NachAufhebeln eines Fensters stiegen sie ein. Die Täter durchwühlten mehrereEinrichtungsgegenstände und entwendeten ein restauriertes Moped der MarkeSimson im Wert von 3000 Euro. Weiterhin wurden circa 80 Euro Bargeldmitgenommen.Am Festeren entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Fahrzeug macht sich selbstständig Am Donnerstagvormittag, gegen 11:20 Uhr, hielt eine 75-jährige Frau in derHottelstedter Straße in Berlstedt an um die Kofferaumklappe ihres Fahrzeuges zuschließen. In diesen Moment rollte der Pkw plötzlich los, die Hottelstedter Straßeentlang. Die Fahrerin versuchte noch das Fahrzeug zu stoppen, was ihr aber nichtgelang. Dabei rollte der Pkw über ihren Fuß und krachte im Anschluss gegen einGaragentor. Durch die Wucht wurde das Tor nach innen gedrückt und beschädigteein darin abgestellten Pkw. Im Anschluss entfernte sich die 75-Jährige vom Unfallort,ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, allerdings wurde Sieausfindig gemacht.

sro

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell