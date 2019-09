LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 12.09.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Cannabis angebaut

Einen grünen Daumen und Kreativität legte ein Unbekannter in Legefeld an den Tag. Zwischen Unkraut und Buschwerk ließ er oder sie in mehreren Töpfen 3 Cannabispflanzen wachsen. Bis dato erreichten diese bereits eine Höhe von 2 Metern und mehr. Pech für den Eigentümer waren die Grasmahdarbeiten auf dem Nachbargrundstück. Hierbei wurden die Pflanzen entdeckt. Die informierte Polizei stellte sie sicher.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Mittwochnachmittag stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Magdala fest, dass während der Abwesenheit der Familie in dieses eingebrochen wurde. Auf noch unbekannte Art und Weise verschafften sich der oder die Diebe Zutritt zum Grundstück und später ins Haus. Aus diesem wurde eine noch nicht genau bezifferte Menge an Bargeld entwendet. Zeugen, die im Verlauf des Tages in der Magdalaer Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich der Polizei Weimar (882-0) zu melden.

Werkzeug entwendet

Aus einer Wohnung in der Prager Straße 1 entwendeten unbekannte Diebe Werkzeug im Wert von ca. 1.000 Euro. Für durchzuführende Sanierungsarbeiten in dem Wohnblock wird das Werkzeug für Handwerker in einer leerstehenden Wohnung aufbewahrt. Am Mittwochabend stellte ein Angestellter der Firma das Fehlen von mehreren Akkuwerkzeugen der Marke Makita fest.

