Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung für Jena

Jena (ots)

Leicht verletzt wurde ein Fahrrad fahrendes Kind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Jena-Nord. Das Kind fuhr mit seinem Rad auf die Straße Am Lerchenfeld auf und touchierte dabei einen Renault. Es stürzte in Folge des Anstoßes und verletzte sich leicht. Es wurde am Unfallort medizinisch versorgt, konnte anschließend wieder an seine Eltern übergeben werden. Bereits am Morgen hatte es in Jena-Nord einen Unfall mit einem Fahrradfahrer gegeben. Der Radfahrer befuhr die Naumburger Straße stadteinwärts. Ein Autofahrer kam aus der Maria-Pawlowna-Straße und wollte nach rechts auf die Naumburger Straße in Richtung Stadtzentrum Jena abbiegen. Dabei missachtete der 80-Jährige die Vorfahrt des Radfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell