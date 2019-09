Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zwischen 10:15 und 12:15 Uhr des 09.09.2019 kollidierte ein Fahrzeugführer in Apolda, Nierroßlaer Straße, in der Nähe zur Einmündung zur Hanfstraße mit einem hier abgestellten schwarzfarbenen Pkw Skoda Rapid. Dieser stieß gegen den linken Außenspiegel des Skodas, Schachschaden 500 EUR und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Gegen 16:30 Uhr des 09.09.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Kia in Apolda den Heidenberg, in Fahrtrichtung Alexanderstraße. In Höhe des Fußgängerüberweges am Kantplatz querte ein Fußgänger nach Aussage der Kia-Fahrerin plötzlich die Straße. Sie leitetete eine Gefahrenbremsung ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der Kia mit dem Metallgeländer am rechten Fahrbahnrand. Personen wurden nicht Verletzt. Am Pkw und am Geländer entstanden Sachschäden. Zeugen und der Fußgänger werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Morgenstunden des 09.09.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford mit ihrem Fahrzeug die B87 von Weimar nach Apolda. Nach Passieren der Verkehrsinsel in der Ortslage Rödigsdorf touchiert sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit den rechtsseitigen Bordstein. Infolge dessen geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen, driftete nach links über die Fahrbahn und kam an einem Telekommast zum Stehen. Durch die Berührung mit dem Mast wurde das Oberleitungskabel gelöst. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Gegen 07:00 Uhr des 09.09.2019 befuhren die Fahrerin eines Pkw VW Passat und ein Mopedfahrer, in genannter Reihenfolge in Bad Sulza die Waidstraße, in Fahrtrichtung Apoldaer Straße. Am Einmündungsbereich zur Apoldaer Straße mussten bereits mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt warten. Die VW Fahrerin bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der Mopedfahrer musste aufgrund Unachtsamkeit eine Gefahrenbremsung durchführen und kam auf regennasser Fahrbahn zunächst ins Schleudern, touchierte dann den vor ihm befindlichen Passat hinten rechts, kam zu Fall und touchierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Golf. Der Mopedfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden an all den beteiligten Fahrzeugen werden auf 2.500 EUR beziffert.

Der Fahrer eines Pkw Opel und der eines Pkw Kia befuhren am 09.09.2019 gegen 16:00 Uhr in Apolda die Robert-Koch-Straße in Richtung Buttstädter Straße. Der Opel-Fahrer musste an der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der Kia-Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel auf. Personen wurde nicht verletzt.

