Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer auf regennasser Fahrbahn verunfallt

Jena (ots)

Aufgrund regennasser Fahrbahn kam ein Mopedfahrer am Montagabend am Kreisverkehr in Ilmnitz ins Rutschen. Der junge Mann stürzte und wurde dabei schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

