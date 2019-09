Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener randaliert in Jena

Jena (ots)

Zeugen informierten in der Nacht zum Diensttag die Polizei in Jena. Sie hatten beobachtet, wie ein Mann die Verglasung einer Bushaltestelle im Wohngebiet Fuchslöcher zerschlug. Die Beamten fuhren zum angegebenen Ort und stellten dort den mutmaßlichen Randalierer fest. Als sie den einschlägig polizeibekannten Mann ansprachen, beschimpfte und bedrohte er die Polizisten. Anschließend rief er den sognannten "Hitlergruß". Der stark alkoholisierte Mann wurde vorübergehen festgenommen und zur Dienststelle gebracht. In seinem Rucksack fanden die Polizisten einen Hammer. Er wurde sichergestellt, da er als mögliches Tatmittel in Frage kommt.

