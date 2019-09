Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 10.09.19

Weimar (ots)

Unfall an ausgefallener Ampel

Zu einem Unfall kam es am Montagmorgen in der Humboldtstraße / Trierer Straße. Eine 30-jährige Weimarerin befuhr von der Humboldtstraße kommend den Kreuzungsbereich, übersah hierbei aber einen von links kommenden Hyundai. Da zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage nicht in Betrieb war, mussten sich die Verkehrsteilnehmer an die Beschilderungen halten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Lkw kollidiert mit Hauswand

In Buttelstedt stieß am Montagvormittag ein Sattelauflieger gegen eine Hausmauer. Ein Lkw, der doppelt so lang wie erlaubt war, befuhr eine Straße, in deren Verlauf er sich durch eine enge Kurve rangieren musste. Leider misslang dies und der 40-jährige Fahrer stieß mit seinem Gespann gegen die Mauer. Die Schadenshöhe an der Mauer kann noch nicht beziffert werden. Am Lkw entstanden Lackschäden.

Trickbetrug

Erneut versuchten Unbekannte an die Ersparnisse einer Rentnerin zu gelangen. In einem Telefonat verkündete man ihr die frohe Botschaft eines Gewinns von fast 50.000 Euro. Am Folgetag würde man bei ihr vorstellig werden und der Dame das Geld überreichen. Lediglich Notarkosten in Höhe von 800 Euro solle sie vorab übergeben. Richtigerweise brachte diese Dame den Vorfall zur Anzeige. Die Polizei warnt vor der Masche von Telefontrickbetrügern. Ominöse Gewinnsummen, die mit einem Betrag zur Vorkasse einhergehen, oder Geld für Familienangehörige wie Enkel oder Neffen und Nichten, sollten nach einem Telefonat nie übergeben werden. Betroffene sollen sich im Zweifel an die Polizei wenden.

Kontrolle

Zur Überwachung der Verkehrssituationen, die mit der Baumaßnahme in Schöndorf in Zusammenhang stehen, führte die Polizei am Montagmorgen Verkehrskontrollen in Schöndorf durch. Neben mehreren Hinweisen und allgemeinen Gesprächen, erwarten zwei Lkw-Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro. Grund hierfür ist das Einfahren in einen Lkw-gesperrten Bereich mit eben solch einem.

