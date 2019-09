Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 09.09.2019

Weimar (ots)

Fenster beschädigt

Ein dummer Streich ist womöglich der Grund warum sich ein 77-jähriger Mann aus Bad Berka nun ein neues Fenster zulegen muss. Wahrscheinlich mit einem kleinen Stein beschädigten Unbekannte in der Nacht vom Samstag zum Sonntag die äußere Scheibe des doppelverglasten Fensters.

Spiegel abgetreten

Am Sonntagvormittag stellte der Eigentümer (48) eines Toyotas in der Carl-Gärtig-Straße fest, dass man ihm die Halterung des rechten Außenspiegels abbrach. Hinweis zu dem oder den Tätern gibt es nicht.

Unter und mit Drogen unterwegs

Der Fahrer (26) eines Opel Corsa musste sich am Sonntagabend in der Lützendorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei einem durchgeführten Test stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dessen nicht genug fanden die Polizeibeamten in seinem Wagen etwa 100 g Marihuana, mehrere Joints und ein Messer. Gegen den Weimarer wurde ein Verfahren wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Gleichzeitig wird nunmehr gegen ihn und seine 40-jährige Begleiterin wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Motorrad übersehen

Am Montagmorgen verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Weimarer Norden. Der 47-Jährige befuhr die Ettersburger Straße stadtauswärts und wurde von dem Fahrer eines ihm entgegenkommenden Fiats übersehen, als eben dieser nach links in die Rießnerstraße abbiegen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, woraufhin der Kradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

