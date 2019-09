Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl E-Bike

Jena (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Kritzegraben in Jena ein hochwertiges E-Bike aus den verschlossenen Kellerräumen des Wohnhauses entwendet. Wie die Täter in die Örtlichkeit gelangten, ist bisher noch nicht bekannt. Das E-Bike hat einen Wert von 3.900 Euro.

