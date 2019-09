Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilflose Person in Rauda

Rauda (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass in Rauda, in der dortigen Bushaltestelle, eine männliche Person sitzt, welche einen abwesenden und hilflosen Eindruck machte.Vor Ort konnte ein 34-jähriger Mann aus Jena festgestellt werden, welcher sich augenscheinlich in einem den freien Willen ausschließenden Zustand befand. Der Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Bei ihm wurden ein verbotenes Springmesser sowie Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und beschlagnahmt. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell