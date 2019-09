Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diesel und Batterien in Nickelsdorf entwendet

Nickelsdorf (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unberechtigt Zutritt zum Baustellenlager am Windrad in Nickelsdorf. Dort wurden aus zwei Baggern insgesamt 250 Liter Diesel entwendet.Da die dortige Kreisstraße derzeit gebaut wird und die Umleitungsstrecke an diesem Windrad vorbeiführt, bittet die Polizei um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat.Wer hat im besagten Zeitraum Wahrnehmungen im Bereich des Windrades in Nickelsdorf gemacht? Sind verdächtige Fahrzeuge in Nickelsdorf beobachtet wurden?In der weiteren Folge der Umleitung wurden im Bereich Sachsen- Anhalt die Baustellenampeln ebenfalls angegriffen. Hierbei wurden die Batterieabdeckungen der Baustellenampeln aufgebrochen und insgesamt vier Batterien im Wert von ca. 400 Euro entwendet.Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428/640.

