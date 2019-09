Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum 06.09.2019, 06:00 Uhr bis 08.09.2019, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Illegale Entsorgung von Autoreifen

Am Samstagmorgen stellte ein Radfahrer an einem Feldweg zwischen dem Reiterhof und der Kleingartenanlage "Zur Aue" einen Stapel alter Autoreifen fest, die neben dem Weg einfach in die Wiese geworfen worden waren. Da der Stapel zwei Tage zuvor noch nicht dort lag, rief der Radfahrer anschließend die Polizei. In diesem Zusammenhang teilte er weiterhin mit, dass er einen Mercedes-Transporter mit AP- Kennzeichen, offener Ladefläche und einer gelben Front sehen konnte, der kurzzeitig auf dem Feldweg stand, wobei noch unklar ist, ob die Reifen von dem Transporter abgeladen worden waren oder ob es sich um ein unbeteiligtes Fahrzeug handelt. Die Polizei Apolda nimmt Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Täter dankbar entgegen.

