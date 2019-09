Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf: Wer hat diesen Unfall beobachtet?

Jena (ots)

Die Jenaer Polizei sucht nach einem Unfall am Mittwochabend um 21.00 Uhr in Jena Ost dringend Zeugen. Da der Verlauf des Unfalles nicht eindeutig geklärt werden kann, werden Zeugen, die den Zusammenstoß des grauen Renault Twingo mit einem Fußgänger in der Karl-Liebknecht-Straße auf Höhe Hausnummer 38 gesehen hat, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 03641-810 zu melden. Bei dem Unfall erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes.

Wir berichteten bereits am 04. September 2019 zu diesem Unfall:

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend in Jena-Ost. Ein 92-jähriger Autofahrer befuhr die Karl-Liebknecht-Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 38 betrat ein Fußgänger die Straße und wollte diese überqueren. Das Auto erfasste den Mann und stieß mit diesem zusammen. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die Karl-Liebknecht-Straße wurde kurzzeitig für die Dauer der Unfallaufnahme stadteinwärts gesperrt.

