Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Infos aus Weimar

Weimar (ots)

Schülerpraktikum in der PI Weimar Eine Woche lang verbrachten zwei Zehnt- und vier Elftklässler ihre Zeit nicht in der Schule, sondern bei der Polizei. Dies war aber nicht etwa ihrem Verhalten geschuldet, sondern vielmehr dem Interesse des Berufsbildes eines Polizisten. Begleitet durch Herrn Weise erhielten die 16- und 17-Jährigen einen ersten Einblick in die einzelnen Bereiche und Tätigkeitsfelder eines Polizisten. Am heutigen Freitag wurden die Schüler durch den Leiter der PI Weimar, Herrn Treunert, wieder verabschiedet. Aber wer weiß, vielleicht trifft man sich wieder hier im Haus und dann für länger. Nähere Informationen zum Schülerpraktikum erhalten Interessierte auf dem Landesportal der Thüringer Polizei unter www.thueringen.de oder bei jeder Landespolizeiinspektion.

