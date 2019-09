LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 06.09.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Bus aufgebrochen In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag brachen unbekannte Täter bei einem vor einem Hostel in der Buttelstedter Straße abgestellten Bus die hintere Tür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Entwendet wurde eine Stofftasche mit Navi und Bargeld in verschiedenen Währungen. Das Beutegut wird auf 450 Euro geschätzt; der Schaden am Bus auf ca. 1.000 Euro.

Frontal zusammengestoßen Am Mittwochmorgen kam es in Klettbach zu einem Unfall mit drei Verletzten. Eine aus Richtung Erfurt kommende 54-jährige Fordfahrerin übersah beim Linksabbiegen einen ihr entgegenkommenden Dacia. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer und der Mitfahrer im Dacia mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden.

Das stinkt Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Schneider-Straße. Im zweiten Obergeschoss warf er Kuhmist gegen eine Wohnungstür. Hierbei wurde auch der Hausflur in Mitleidenschaft gezogen. Der verursachte Schaden für die Behebung konnte noch nicht beziffert werden.

Betrunken unterwegs Am frühen Donnerstagmorgen geriet der Fahrer eines BMW in der Bruno- Apitz-Straße in eine Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der 28-jährige Mann musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. Ganz schön schnell Erneut wurde in der Moskauer Straße am Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Trotz der Häufigkeit dieser Kontrollen wurden 14 zu schnell fahrende Fahrzeugführer festgestellt. Am eiligsten hatte es der 34-jährige Fahrer eines VW mit 54 km/h bei erlaubten 30. Auf den Mann kommt ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro zu.

