LPI-J: Meldungen für Jena

Gleich zweifach fündig wurde die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend. Die Beamten hielten einen jungen Mann in der Erlanger Straße an und kontrollierten ihn. Dabei stelle sich heraus, dass er zwei Cliptütchen Marihuana bei sich hatte. Im Fußraum des Autos fanden sie außerdem zwei Teleskopschlagstöcke. Diese sowie das aufgefundene Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz rechnen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend in Jena-Ost. Ein 92-jähriger Autofahrer befuhr die Karl-Liebknecht-Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 38 betrat ein Fußgänger die Straße und wollte diese überqueren. Das Auto erfasste den Mann und stieß mit diesem zusammen. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die Karl-Liebknecht-Straße wurde kurzzeitig für die Dauer der Unfallaufnahme stadteinwärts gesperrt.

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochabend im Stadtzentrum. Ein VW-Fahrer bremste sein Auto an der Kreuzung Knebelstraße / Fischergasse ab, als seine Ampel auf "rot" umschaltete. Eine Renault-Fahrerin bemerkte die Bremslichter zu spät, schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr von hinten auf. Dabei entstand Sachschaden. Außerdem wurde der VW-Fahrer leicht verletzt.

