Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom 04.09. zum 05.09.2019 wurde durch unbekannte Täter in der Ulrichshalbener Hauptstraße ein schwarzer VW-Transporter im Wert von 5.000 EUR, mit der amtlichen Kennung AP-D922 entwendet.

Ein gelb schwarzes Mountainbike im Wert von 500 EUR entwendeten unbekannte Täter in den Nachtstunden vom 03.09. zum 04.09.2019 aus dem Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Apoldaer Bachstraße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Vormittagsstunden des 04.09.2019 parkte die Fahrerin eines Dacia ihren Pkw in Apolda, Dornburger Straße, in Fahrtrichtung Bernhardstraße, vor einem Transporter am rechten Fahrbahnrand. Dabei streifte sie mit der hinteren rechten Fahrzeugseite den abgestellten Transporter an dessen linken vorderen Fahrzeugseite. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 800 EUR.

Gegen 21:30 Uhr des 04.09.2019 befuhr der 16-jährige Fahrer eines Mopeds die Landstraße von Wormstedt kommend in Richtung Utenbach. Nach ersten Erkenntnissen soll in Utenbach ein unbekanntes Tier die Straße gequert haben, so dass der Mopedfahrer den Lenker verriss gegen eine Mauer fuhr und zu Fall kam. Auf Grund seiner Verletzungen wurde der Mopedfahrer zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum verbracht. Ein durchgeführter Drogentest positiv auf Methamphetamin. Die Blutentnahme erfolgte im Apoldaer Klinikum.

