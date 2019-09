Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019 kam es gegen 23:30 Uhr in Apolda, Christian-Zimmermann-Straße zwischen vier Personen zu einer Körperverletzung. Zur besagten Tatzeit feierten Jugendlichen überschwänglich auf der Straße, welches zwei vorbeilaufenden Passanten mit einem Hund missfiel. Nach einer erst verbalen, kam es im Anschluss zu einer tätlichen Auseinander-setzung der Personengruppen, in deren Folge sich die geschädigten Passanten mit dem Hund in unbekannte Richtung entfernten. Durch die eingesetzten Beamten konnten nur noch die Personalien von den vor Ort befindlich Jugendlichen erhoben werden. Die beiden geschädigten Personen mit dem Hund und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen in den frühen Morgenstunden des 02.09.2019 unbekannte Täter über den Balkon, durch die nicht verschlossene Tür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Apoldaer Leutloffstraße ein. Dazu wurde das Katzennetz auf dem Balkon durchtrennt. Aus dem Wohnungsinneren wurden eine Handtasche Desigual, eine Herrenhandtasche und zwei Pkw-Schlüssel entwendet. Mit einem der entwendeten Fahrzeugschlüssel wurden der Kofferraum und das Handschubfach eines Pkw, welcher vor dem Wohnhaus abgestellt war durchwühlt. Mit dem zweiten Fahrzeugschlüssel wurde der andere Pkw, ein grauer Pkw Opel mit dem amtlichen Kennzeichen AP-XZ23 vom in der Nähe befindlichen Parkplatz entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

