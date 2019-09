Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 02.09.2019

Weimar (ots)

Beim Beschmieren erwischt

Gegen einen 22-jährigen Weimarer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung eingeleitet. Er wurde in der Nacht zu Montag von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gesehen, wie er einen Stromkasten im Bereich der Steubenstraße mit einem Edding "beschriftete". Durch den Mann konnte der tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und an diese übergeben werden. Bei ihm fanden die Beamten zwei Eddings und einen 'Skizzenblock' auf.

Kind angefahren

Am Sonntagnachmittag wurde ein 11-jähriger Junge in Bad Berka bei einem Unfall verletzt. Auf der Straße in Richtung Tiefengruben wollte eine 42-jährige Autofahrerin den Jungen überholen, als dieser ins Straucheln kam und mit dem Auto kollidierte. Er kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankhaus behandelt werden.

Beleuchtung gestohlen

Von einem Stand des Weimarer Weinfestes entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag eine Lichterkette. Sie zogen die Abdeckplane nach oben, um so an den Innenbereich zu gelangen. Sachschaden wurde nicht verursacht. Die Deko-Lichterkette hat einen Wert von ca. 300 Euro.

