Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schüsse im Wohnblock

Hermsdorf (ots)

Am Samstag kurz nach 10:00 Uhr meldeten Bewohner des Grünstädter Platzes in Hermsdorf, dass ein Unbekannte mit einem Luftgewehr in den Innenhof der Siedlung schießen soll. Eingesetze Beamte der PI Saale-Holzland konnten folgend die Wohnung eines 34 Jährigen als Tatort ausmachen. Bei der Ansprache des Täters an der Wohnung zeigte dieser sich wenig erfreut über das Erscheinen der Beamten. Folglich leistete er hier heftigen Widerstand und musste kurzzeitig gefesselt werden. In der Wohnung konnte die Polizei ein Luftgewehr, diverse Messer und Betäubungsmittel sicherstellen. Dem 34 Jährigen Hermsdorfer drohen nun mehrere Anzeigen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell