Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 30.08.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 01.09.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Freitag, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein Radfahrer mit seinem Rad die Promenade in Richtung Innenstadt und kam in Höhe der Fußgängerampel in der Adolf-Aber-Straße zu Fall. Die hinzugerufene Streife stellte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,74 Promille fest und veranlasste eine Blutentnahme. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Am 31.09.2019 ereignete sich im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Kromsdorf. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Am Weinberg" in Richtung Eselstanz und stieß aus ungeklärter Ursache gegen den in einer Kurve befindlichen Maschendrahtzaun mit Hecke. Diese wurde dabei über mehrere Meter beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag begaben sich der oder die unbekannten Täter auf das umzäunte Gelände des Umspannwerkes in Apolda in der Buttstädter Straße. Hier entwendeten sie von einem dort abgestellten Anhänger die Seitenplanken aus Aluminium im Wert von mehreren hundert Euro.

In den frühen Morgenstunden des 01.09.19, zwischen 04:00 Uhr und 06:30 Uhr, schlich sich ein unbekannter Täter durch ein, zum Zwecke der Lüftung, offen stehendes Fenster in einer Parterrewohnung in Apolda in der Budapester Straße ein, während die Bewohner schliefen. Der Täter entwendete aus der Wohnung die Geldbörsen und einen Rucksack.

Zeugen zu den o.g. Sachverhalten werden geben sich mit der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 in Verbindung zu setzen.

