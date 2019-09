Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der Landespolizeiinspektion Jena -Inspektionsdienst- vom 30.08. - 01.09.2019

Jena (ots)

Betrunkener Fahrradfahrer

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr fiel den Beamten der Polizei Jena ein Fahrradfahrer auf, welcher in der Grietgasse in Jena unterwegs war. Der 17jährige Mann fuhr deutlich Schlangenlinien und machte den Eindruck, dass er sein Fahrrad nicht unter Kontrolle hat. Die nun folgende Kontrolle bestätigte den Verdacht der Polizisten, denn er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Unerlaubt ins Südbad eingestiegen

Am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, meldete der Bademeister des Südbades Jena, dass er gerade seinen Dienst begonnen hat und im Innenbereich der umzäunten Anlage zwei schlafende Personen festgestellt hat. Da das Bad geschlossen war geht er davon aus, dass diese den Zaun überstiegen haben. Die 21-jährige Frau und ihr 23-jähriger Begleiter waren sichtlich überrascht, als sie durch die hinzugerufenen Polizeibeamten geweckt wurden. Das nächtliche Abenteuer brachte den beiden nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und ein langfristiges Hausverbot ein.

Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden Am Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, stellten die Beamten der Polizei Jena im Bereich der Tieckstraße einen 42-jährigen Mann fest, welcher einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Nach der Feststellung seiner Identität wurde klar, dass er bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war. Auch bei dieser Personenkontrolle wurden die Beamten fündig und stellten eine geringe Menge der Droge "Crystal" sicher. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

