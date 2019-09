Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Fahrraddiebstahl auf dem Markt

Eisenberg (ots)

Am Samstag früh, kurz nach 03:00 Uhr beobachtete eine Frau eine männliche Person, welche sich an einem abgeparkten VW Bus auf dem Eisenberger Markt zu schaffen machte. An dem VW-Bus waren zu dieser Zeit mehrere Fahrräder auf Fahrradträgern angebracht. Der unbekannte Mann versuchte diese zu lösen und folgend zu entwenden. Auf Grund der aufmerksamen Zeugin wurde dies verhindert und der unbekannte flüchtete ohne Beute vom Tatort. Der Mann kann leider nicht näher beschrieben werden.

