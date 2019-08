Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 30.08.2019

Weimar (ots)

Sachbeschädigung an Bus

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde ein auf dem Firmengelände in Berlstedt abgestellter Reisebus beschädigt. Erst am Busbahnhof in Weimar wurden drei Löcher in der Scheibe unmittelbar über der vorderen Einstiegstür festgestellt. Auf welche Art und Weise die Löcher verursacht wurden, ist derzeit ungeklärt und wird noch geprüft. Der entstandene Sachschaden am Bus wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Streit unter Nachbarn

Weil der Nachbar seiner Meinung nach zu laute Musik hörte, beschwerte sich ein 33-Jähriger in der Trierer Straße bei diesem. Zu diesem Zweck betrat er das Grundstück des Nachbarn und beleidigte diesen auch, weshalb der Nachbar die Polizei rief. Daraufhin entfernte sich der 33-Jährige wieder vom Grundstück und fuhr mit einem Fahrrad weg. Er konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei gestellt und kontrolliert werden. Dabei wurde bekannt, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Der Test ergab einen Wert von 2,13 Promille. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Erstattung einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es gestern Morgen gegen 04:50 Uhr auf der Landstraße zwischen Ramsla und dem Abzweig Ettersburg. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Lkw DAF von Ramsla kommend in Richtung Weimar, als plötzlich ein Wildschwein von links kommend über die Straße lief. Der Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Wild nicht verhindern, so dass es zur Beschädigung des Lkw in Höhe von ca. 3000 Euro kam. Das Wildschwein lief weiter und konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell