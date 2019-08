Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch einen beherzten Sprung aus seinem LKW konnte sich ein 59 Jahre alter Fahrer am Mittwoch retten. Er war gegen 13.00 Uhr dabei, in einer Baufirma in Eisenberg seinen LKW zu entladen. Während der Kies abgekippt wurde, verrutschte die Ladung und der LKW kippte auf die rechte Seite. Der Fahrer sprang noch rechtzeitig durch die geöffnete Fahrertür ins Freie. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Auf der Geraer Straße in Stadtroda stellten Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr einen 33-Jährigen fest, der mit einem Moped unterwegs war. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogentest verlief bei ihm positiv. Auch hatte er einen Joint in seiner Bauchtasche dabei. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den polizeibekannten jungen Mann läuft jetzt eine weitere Anzeige.

Die Fahrerin eines Renault erfasste am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr in Hummelshain mit ihrem Auto drei Rehe, die die Straße überquerten. Nach dem Zusammenstoß rannten die Tiere auf ein angrenzendes Feld. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr auf der Straße zwischen Eisenberg und Hartmannsdorf. Hier konnte der Fahrer eines Hyundai einem Wildschwein nicht mehr ausweichen. Das Tier kollidierte mit dem Heck des Fahrzeugs und lief danach auf ein Feld.

Während kurzer Abwesenheit des Fahrers hat ein bisher unbekannter Täter am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr an einem großen Supermarkt in Eisenberg die Scheiben eines Bäckereiautos eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse mit den Tageseinnahmen mehrerer Bäcker-Filialen entwendet. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell