LPI-J: Meldungen aus Jena

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr meldete ein 33-jähriger Jenaer einen Einbruch in seine Wohnung in der Hugo-Schrade-Straße. Polizeibeamte fanden Hebelspuren an der Eingangstür vor. Es fehlten ein Fernseher und eine Playstation. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, wonach eine 23-jährige polizeibekannte Frau den Einbruch begangen haben könnte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung noch in der Nacht an. Tatsächlich wurde das Diebesgut aus der Wohnung des Geschädigten bei ihr gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen gegen die Frau dauern an.

Von einem Parkplatz auf dem Musäusring wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Mazda CX3 entwendet. Das Fahrzeug ist erst zwei Jahre alt und hatte einen Neuwert von 22.000 Euro. Sein Besitzer hatte es am Mittwochabend abgestellt und fand am heutigen Morgen nur noch den leeren Parkplatz vor.

