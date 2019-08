Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 29.08.2019

Weimar (ots)

Zeugen gesucht:

Garage aufgebrochen Zwischen dem 03. und 06.08.2019 brachen unbekannte Täter eine Garage auf einem unbewohnten Grundstück in der Heinrich-Jäde- Straße auf. Aus dieser entwendeten sie u.a zwei Mountainbikes, ein Autogenschweißgerät mit Zubehör, ein Kompressor mit Lackierzubehör, zwei Motorradhelme, einen Motorradwagenheber und diverses Werkzeug. Insgesamt wurden Gegenstände im Wert von ca. 1.500 Euro entwendet. Hinter dem Grundstück schließt sich eine Gartenanlage an. Die vorgefundenen Spuren deuten darauf hin, dass die Täter das Diebesgut von der Garage zur Grundstückgrenze und über einen Maschendrahtzaun in diese Richtung wegtransportierten. Ob hinter dem Zaun ein Fahrzeug bereitgestellt wurde, ist nicht bekannt. Dieser Weg kann ausschließlich von Garteninhabern befahren werden, da die Einfahrt mit einem verschlossenen Tor versehen ist. Sollten Personen in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bitten wir diese sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Zigarettenautomat entwendet In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aus der Arnstädter Straße in Kranichfeld. Der Automat wurde komplett aus der Wand gerissen und in einen Pkw verladen. Die Täter verließen in Richtung des oberen Teils der Arnstädter Straße den Tatort. Für weitere Hinweise werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In Baumarkt eingebrochen Auch zu einem Einbruch in einen Baumarkt in Weimar Süßenborn sucht die Polizei Zeugen. Mähroboter im Wert von ca. 8.000 Euro entwendeten Diebe hier in der Nacht zu Mittwoch. Über einen 5m hohen Zaun gelangten diese auf das Außengelände und weiter zum Gartencenter, von wo sie sich der Rasenmäher bedienten. Vermutlich brachten die Täter das Beutegut auf selben Weg zurück und verluden es in ein Fahrzeug. Zur Durchführung des Diebstahls verursachten die Unbekannten einen Schaden von ca. 1.000 Euro.

Überschlagen Auf dem Dach im Graben blieb ein 91-jähriger Mann mit seinem Pkw liegen, nachdem dieser zwischen Blankenhain und Tannroda von einem Feldweg in diesen abrutschte. Passiert ist dem Blankenhainer dabei nichts. Sein informierter Enkel sollte ihn mit seinem Pick-Up aus dem Graben ziehen. Dieses Vorhaben schlug jedoch fehl und auch der Pick-Up rutschte ab und fand sich auf der Seite liegend neben dem Pkw wieder. Letztlich mussten beide Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die informierte Polizei nahm den Unfall auf und stellte im Zuge dessen Alkoholgeruch bei dem 31-jährigen Pick-Up-Fahrer fest. Blutentnahme und Anzeige folgten. An beiden Fahrzeugen ist Schaden von ca. 14.000 Euro entstanden.

