Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Autofahrer wurden bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Kahla verletzt. Der Fahrer eines Audi Q5 befuhr die B 88 und wollte nach dem Ortsausgang Kahla nach links in einen Feldweg einbiegen. Wegen Gegenverkehrs hielt er an. Das übersah der Fahrer eines nachfolgenden Ford Focus und fuhr auf den Audi auf. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.

Auf der Alten Regensburger Straße in Hermsdorf wollte ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad am heutigen Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr auf den Fußweg fahren. Er blieb mit der Pedale an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Jena gebracht.

Die Fahrerin eines VW Caddy konnte am heutigen Dienstagmorgen kurz vor 09.00 Uhr auf der B7 zwischen Droschka und Bürgel einem Reh nicht mehr ausweichen, das die Straße überquerte. Beim Zusammenstoß wurde das Tier getötet. Gegen Mittag wurde ein weiteres verendetes Reh am Trifftsberg in Bad Klosterlausnitz aufgefunden. Ein Unfall dazu wurde bei der Polizei nicht angezeigt.

Fachmännisch haben Unbekannte in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Schkölen elf Zaunsfelder eines Firmengrundstückes abmontiert. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

