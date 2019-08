Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Auto auf der Stadtrodaer Straße stadtauswärts in Höhe Seidelparkplatz sowie ab der Brücke Burgau mehrere Teppiche verloren. Die Polizeibeamten informierten die Feuerwehr, die die Teppiche beiseite räumte. Kurz nach Eingang der Meldung informierte auch ein VW-Fahrer, dass er einem Teppich nicht ausweichen konnte und darüber fuhr. Dabei entstand Sachschaden an seinem Auto.

Zwei Stunden lang kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagabend insgesamt 21 Fahrradfahrer im Damenviertel. 14 Radfahrer müssen ein Verwarngeld zahlen. Die meisten, weil sie ohne Licht gefahren sind.

Ein 28 Jahre alter betrunkener Mann hat in der Nacht zum Mittwoch um 23.20 Uhr in der Schomerusstraße die 63 Jahre alte Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes durch sein Fenster mit einer vollen Bierflasche beworfen. Die Flasche verfehlte die Frau zum Glück. Polizeibeamte kamen zum Einsatz. Ein Atemtest ergab bei dem Mann 2,37 Promille. Gegen ihn läuft jetzt eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung.

Mit Sachschaden ging ein Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr in der Göschwitzer Straße ab. Die 63 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai fuhr in Richtung Lobedaer Straße und bog nach links in den Ernst -Ruska- Ring ab. Dabei übersah sie eine Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß.

