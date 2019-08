Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 26. zum 27.08.2019 in ein Geschäft in Apolda, Weimarer Berg einzubrechen. Sie hebelten ein Fenstergitter und anschließend das Fenster auf. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Durch Unbekannte wurde in Apolda, Parkstraße eine mit Reißzwecken versetzte Salamischeibe durch einen Hundebesitzer festgestellt. Dieser konnte seinen Hund noch rechtzeitig davon abhalten, selbige zu fressen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Ein Mann schlägt am Dienstagnachmittag in Apolda unvermittelt auf einen ausländischen Bürger ein. Dies wird durch zwei Zeugen beobachtet, wobei es im Anschluss noch zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen dem Täter und den Zeugen kommt. Dieser begibt sich anschließend in einen Imbiss und will sich mit seinem dort gekauften Essen auf einen Stuhl vor den Imbiss setzen, welcher dabei zusammenbricht. Als der Imbissbetreiber ihn zur Rede stellen will, beleidigt er diesen und zeigt den Hitlergruß. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

Die Polizei warnt: Seit einigen Tagen sind wieder vermeintlich taubstumme "Spendensammler" in Apolda unterwegs. Ein Bürger zahlte am 27.08.2019 20 Euro, da er dachte, dass es sich um Parkgebühren für einen Einkaufsparkplatz handelt. Eine Anzeige wegen Betrug wurde aufgenommen.

