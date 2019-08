Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 28.08.2019

Weimar (ots)

Kunstwerke gestohlen

Am Dienstagabend stahlen Unbekannte von einem Fahrradgepäckträger eine Tasche und eine Mappe mit Druckgrafiken. Die Eigentümerin stellte ihr Fahrrad gegen 18:45 Uhr im Treppenhaus eines Studentenhauses in der Marienstraße ab. Als sie später zurückkam, stellte die Frau (35) den Verlust ihrer Sachen fest. Hinweise zum Täter gibt es derzeit nicht.

Auf frischer Tat

Ein in den frühen Mittwochmorgenstunden in der Warschauer Straße entwendetes Moped konnte nach kurzer Fahndung seinem Besitzer zurückgegeben werden. Ein Anwohner informierte die Polizei als dieser sah, wie sich drei junge Männer an einer Schwalbe zu schaffen machten. Kurze Zeit später waren alle drei und das Moped weg. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung nach Tätern und Diebesgut konnte die Schwalbe in der Nähe einer Gartenanlage wieder aufgefunden werden. In unmittelbarer Nähe konnten auch zwei tatverdächtige Männer festgestellt werden. Die Ermittlungen laufen.

Vorfahrt missachtet

Erneut kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall, an dem ein Radfahrer beteiligt war. Der Fahrer eines Audi (54) wollte das Gelände einer Tankstelle in der Erfurter Straße nach rechts in stadtauswärtige Richtung verlassen. Hierbei übersah er einen herannahenden Radfahrer (69), der die Fahrradspur stadteinwärts benutzte. Der Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

