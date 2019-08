Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 27.08.2019

Weimar (ots)

Warnung vor Einbrechern

Es ist nicht das erste Mal, dass Bewohner einer Erdgeschoßwohnung angesichts der sommerlichen Temperaturen bei offener Balkontür schlafen. Hiervor warnt die Polizei eindringlich! Erneut wurde dieser Umstand ausgenutzt. In Weimar West gelangte ein oder mehrere unbekannte(r) Dieb(e) über den Balkon und die geöffnete Tür in die Wohnung eines Rentnerpaares. Während beide schliefen, durchsuchte der/die Dieb(e) die Wohnung und entwendeten ein IPhone, eine Geldbörse mit Bargeld und einen Schlüssel.

Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt. Die 37-jährige Frau befuhr die Marienstraße in Richtung Wielandplatz auf dem Fahrradschutzstreifen. In dieselbe Richtung fuhr auch ein schwarzer Kleintransporter, ähnlich eines Caddys. Die Fahrerin missachtete beim Abbiegen in die Ackerwand die Radfahrerin. Eine Kollision konnte die Radlerin durch eine Gefahrenbremsung zwar vermeiden, zu Sturz kam sie aber dennoch. Beide Unfallbeteiligten wechselten ein paar Worte miteinander, bevor man sich, ohne die Personalien auszutauschen, voneinander trennte. Aufgrund ihrer Schmerzen ließ sich die verletzte Radfahrerin in der Folge doch noch ambulant behandeln. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der beteiligten Pkw-Fahrerin oder Passanten, die Angaben zur Sache machen können.

Kennzeichen geklaut

Unbekannte entwendeten vom Betriebshof in Mellingen beide Kennzeichentafeln eines dort abgestellten Betriebsfahrzeugs (Betonpumpe).

Verkehrskontrollen

Am Montag führte die Polizei Weimar Verkehrskontrollen in Blankenhain und Kranichfeld durch. In Summe mussten 8 Fahrzeugführer ein Verwarngeld entrichten für etwa den nichtgetragenen Sicherheitsgurt. 2 Fahrzeugführern fehlten erforderliche Papiere, welche sie zeitnah bei einer Polizeidienststelle vorweisen müssen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell