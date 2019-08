Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bügelbrett auf Bahngleis

Kahla (ots)

Drei polizeibekannte Jugendliche stehen im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag gegen 02.00 Uhr am Bahnübergang Ölwiesenweg in Kahla ein Verkehrsschild gestohlen zu haben. Außerdem hat dort ein Güterzug ein auf den Gleisen liegendes Bügelbrett überfahren. Nach einem entsprechenden Hinweis durch die Bundespolizei konnten die drei (18, 16,13) im Bereich festgestellt werden. Der 13-Jährige wurde später in sein Heim gebracht, der 16-Jährige seinen Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell