Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 26.08.2019

Weimar (ots)

Moped wieder da Das am Wochenende in Lehnstedt entwendete Moped wurde am Sonntagnachmittag durch Spaziergänger neben einem Feldweg nahe der Ortslage wieder aufgefunden. Allerdings wurde es durch den oder die Diebe völlig demontiert; am Rahmen befanden sich keinerlei Anbauten mehr.

Radfahrerin verletzt Schwer verletzt wurde eine Frau bei einem Unfall am Sonntagmittag in Weimar. Sie fuhr mit ihrem Rad von der Milchbarkreuzung in Richtung Jorge-Semprun-Platz. Während sie von einem Stadtbus auf Höhe der Einfahrt zum Atrium Parkhaus überholt wurde, stürzte die 52-Jährige. Ob die Frau vom Bus touchiert wurde oder sie gegen die Bordsteinkante fuhr und zu Sturz kam, wird gegenwärtig ermittelt. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Nicht der richtige Führerschein In der Nacht zu Montag wurde in der Fuldaer Straße ein Fahrzeuggespann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich hierbei heraus stellte, war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Tür in Bankfiliale zerstört Den Verdacht des Einbruches in eine Bank hatte die Polizei am Sonntagmittag bei einer Bank in der Schillerstraße. Ein Passant teilte mit, dass die Glastür vom Geldautomatenraum zur Filiale zerborsten ist. Eine Begehung der Filiale ergab aber, dass sich offensichtlich niemand Unbefugtes Zutritt verschafft hatte. Aufgeklärt wurde der Sachverhalt nach Sichtung der Videoaufnahmen. Augenscheinlich ohne Fremdeinwirkung fiel die Scheibe in sich zusammen. Zum Glück hat sich zu dieser Zeit niemand in dem SB-Bereich aufgehalten, der durch Glassplitter verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell