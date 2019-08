Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug in der Nacht vom 24. zum 25.08.2019 einen in Bad Sulza, Wunderwaldstraße geparkten PKW VW und verließ die Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Unbekannte Täter warfen vom 24. zum 25.08.2019 mit einem Stein eine Fensterscheibe in Apolda, Am Heidenberg ein und verursachten einen Schaden von ca. 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

