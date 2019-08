Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Gleichzeitig rückwärts ausgeparkt

Am frühen Samstagnachmittag hatten zwei Fahrzeugführer ihr Pkw´s auf dem Parkplatz im Ölwiesenweg in Kahla abgeparkt. Als der 37jährige und 69jährige Fahrzeugführer gleichzeitig ausparkten und hierbei r ückwärts fuhren, stießen die Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit zusammen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Balkon gesreift

Am Freitag gegen 09:00 Uhr befuhr ein Lkw kleiner 7,5 Tonnen den Bereich des Wohn- und Gewerbekomplexes am Ortsausgang in der Jenaer Straße in Eisenberg. Beim Umfahren der Gebäude stieß dieser Lkw mit seinem Aufbau gegen den Vorsprung eines Balkons und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Trotz das der Fahrer noch von Anwohnern auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht wurde, verließ dieser pflichtwidrig die Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland bittet um Hinweise zu dem am Verkehrsunfall beteiligten Lkw oder Fahrer und nimmt diese unter Tel.: 036428/640 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell