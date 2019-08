Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 25.08.2019

Weimar (ots)

Baustelleneinbruch In der Nacht zu Freitag ereignete sich im Gretelweg ein Einbruch in ein Baustellengelände. Hierbei wurden durch unbekannte Täter Baugeräte im Wert von 5900 Euro entwendet.

Parkplatzschilder beschädigt Ebenfalls in der Nacht zu Freitag rissen unbekannte Täter in der Gutenbergstraße vier Firmenschilder des dazugehörigen Parkplatzes aus dem Boden und verteilten diese auf dem Gelände. Dabei wurde ein Schild beschädigt. Weiterhin zerstörten die Täter zwei Solarleuchten. Der Gesamtschaden beträgt 50 Euro.

Versuchter Einbruch In der Nacht zu Samstag versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Musikgeschäfts in der Jakobstraße aufzuhebeln. Dieses misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Randalierer erwischt Samstagmorgen 01:30 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung Im Winkel. Anwohner beobachteten wie die 20 und 24-jährigen Täter einen Stromverteilerkasten aus seiner Verankerung drückten und diesen hierdurch beschädigten. Danach gingen sie entlang der Bruno- Apitz-Straße und warfen hier vier aufgestellte Bauzäune um. Die dazugehörigen Steinfüße schmissen sie auf die Zäune, welche dadurch deformiert wurden. Beide Täter konnten durch die Beamten auf frischer Tat ertappt werden. Der Gesamtschaden beträgt 1100 Euro.

Mercedes-Sterne als Kettenanhänger Zwei Schüler im Alter von 11 und 12 Jahren prahlten am Freitag in der Schule mit zwei Mercedes-Sternen, welche sie als Kettenanhänger um den Hals trugen. Hierüber wurde die Polizei informiert. Als die Schüler von den Beamten zur Rede gestellt wurden, gaben sie zu, die Stern am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr im Atrium sowie am Freitag gegen 07:30 Uhr in der Ernst-Kohl-Straße auf dem Weg zur Schule entwendet zu haben. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 40 Euro. Die noch unbekannten Geschädigten werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Mopeddiebstahl In der Dorfstraße in Lehnstedt entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein Moped, welches vor dem Haus abgestellt war. Das Beutegut hat einen Wert von 500 Euro.

Betrunken unterwegs Ein 71-jähriger Mopedfahrer wurde Samstagabend gegen 20:15 Uhr zwischen Hammerstedt und Lehnstedt einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Ferner bestand für das Moped kein Versicherungsschutz. Es war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2015 angebracht. Der Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Am Freitag um 17:14 Uhr wollten die Beamten einen 46-jährigen Hyundaifahrer in der Teichstraße in Blankenhain einer Kontrolle unterziehen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Auf dem Beifahrersitz saß seine 9-jährige Tochter. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

