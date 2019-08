LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 23.08.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Vor Bus gesprungen

An der Endhaltestelle Buchenwald sprang am Donnerstagabend ein Mann vor einen noch fahrenden Bus. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um den Mann nicht zu erfassen. Das folgende Gespräch zwischen dem Italiener (50) und dem Busfahrer (49) eskalierte zum Streit, in welchem man sich auf deutsch und italienisch beschimpfte. Seinen Höhepunkt fand das Ganze darin, dass der Busfahrer eine Kopfnuss bekam. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig.

Fahrrad wieder gefunden

Nicht schlecht schaute ein 30-jähriger Weimarer als er Donnerstagmittag vor einem Supermarkt in Weimar Nord vor seinem erst kürzlich gestohlenen Fahrrad stand. Die beiden Männer, die damit unterwegs waren, flüchteten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei. Das Rad wurde an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Randalierend durch die Stadt gezogen

Die Seitenspiegel von mindestens 10 Autos beschädigten Personen aus einer Gruppe am Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr. Die 6-8 Männer zogen randalierend durch die Schubertstraße in Richtung Humboldtstraße. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Weimar (8820) entgegen.

Fahrradcodierung

Am Dienstag, den 27.08.2019, findet in der Zeit von 13:00 - 17:00 Uhr in der Polizeiinspektion Weimar die nächste Fahrradcodierung statt. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Eigentumsnachweis des Rades vorzulegen ist. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren bedürfen zudem einer Vollmacht ihrer Eltern.

