Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 23.08.2019

PI Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 23. August 2019 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Wildunfall Am Freitag, 23.08.2019, 03:25 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Oßmannstedt und Denstedt. Der 44 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW UP befuhr die Kreisstraße aus Richtung Oßmannstedt kommend. In der Folge überquerte ein größeres Tier von links nach rechts die Fahrbahn. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß mit dem Wild nicht mehr verhindern. Das Wild lief danach in den angrenzenden Wald. Um was für ein Tier es sich handelte ist nicht bekannt. Am Pkw VW UP wurde der vordere Stoßfänger abgerissen.

Diebstahl aus Wohnung Am 23.08.2019, 03:00 Uhr bis gegen 04:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im Ernst-Thälmann-Ring in Apolda ein. Die Täter kletterten auf den Balkon und öffneten die zur Lüftung geöffnete Balkontür. Aus der Wohnung entwendeten die Täter den Fahrzeugschlüssel für einen Pkw Daimlerchrysler A 140, Farbe grau, Kennzeichen AP-U 421. Weiterhin nahmen die Täter mehrere Handtaschen mit Bargeld und ein Mobiltelefon im Gesamtwert von ca. 500 Euro mit. Die Täter entwendeten anschließend das vor dem Wohnhaus geparkte Fahrzeug im Wert von 300 Euro.

------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION APOLDA Dienstschichtleiter Bahnhofstraße 23 I 99510 Apolda Tel: +49 (0) 3644 541-0 www.thueringen.de · Jens.Tamm@polizei.thueringen.de

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales finden Sie im Internet unter http://www.thueringen.de/th3/tmik/datenschutz/index.aspx. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell