LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzlandkreis

In eine Gartenlaube in der Gartenanlage "Triftberg" in Bad Klosterlausnitz brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag ein. Die Diebe brachen die Tür des Gartenhäuschens auf und entwendeten daraus unter anderem einen Rasenmäher, einen Winkelschleifer und ein Ofenrohr.

Leicht verletzt wurde ein Mopedfahrer bei einem Unfall am Mittwochabend um 18.00 Uhr in Kahla. Ein Renault-Fahrer befuhr den Bahnhofsvorplatz, hielt am Straßenrand an und beabsichtigte, einen Mitfahrer am Bahnhof aussteigen zu lassen. Die Beifahrertür war bereits geöffnet, als ein Moped-Fahrer aus Richtung des Ölwiesenwegs kam und an dem stehenden Auto vorbeifahren wollte. Der Renault-Fahrer fuhr genau in diesem Moment plötzlich wieder los und beabsichtigte, nach links in eine Parklücke zu fahren. Dabei hatte der Mann offensichtlich vergessen, auf den fließenden Verkehr zu achten. Das Auto stieß gegen das vorbeifahrende Moped. Der Fahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 16-Jährige kam ins Krankenhaus in Jena. Der 81-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag um 15.00 Uhr. Zwei Autos fuhren hintereinander auf der Landstraße aus Richtung Serba kommend in Richtung Hermsdorf. Als der vordere Auto-Fahrer beabsichtigte, in eine Einfahrt nach links abzubiegen, blinkte er und bremste verkehrsbedingt ab. Der hinter ihm fahrende Fahrer eines VW bemerkte die Bremslichter zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Fahrer des vorderen Autos wurde leicht am Arm verletzt, benötigte aber zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme keine ärztliche Hilfe.

