Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Um Mithilfe bittet die Jenaer Polizei nach einer Sachbeschädigung in Jen-Burgau. Die Autofahrerin stellte gegen 20.00 Uhr fest, dass ihr Ford, den sie in der Grenzstraße abgestellt hatte, durch Unbekannte beschädigt wurde. Die Beifahrerseite wurde mit Unterbrechung von vorn bis hinten mittels spitzem Gegenstand zerkratzt. Die Fahrzeugeigentümerin informierte die Polizei und erstattete eine Anzeige. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Jenaer Polizei unter Telefon 03641-810 um Zeugenhinweise.

In gleich fünf Kellerräume brachen unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Platanenstraße ein. Sie öffneten gewaltsam die Kellerverschläge, durchwühlten die einzelnen Parzellen und verursachten ein heilloses Durcheinander. Dabei entstand Sachschaden. Worauf es die Diebe abgesehen hatten, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, da nicht alle betroffenen Mieter bei der Anzeigenaufnahme angetroffen werden konnten. Sie werden informiert und reichen eine Aufstellung des Diebesgutes nach einer genauen Prüfung ihrer Keller nach.

