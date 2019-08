LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 22.08.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 14:00 Uhr auf der Legefelder Hauptstraße auf Höhe der Autobahnmeisterei. Hier fuhr ein 61-jähriger Opelfahrer, ein 64-jähriger Opelfahrer und ein 20-jähriger VW-Fahrer aus Gelmeroda kommend in Richtung Legefeld. Aufgrund einer roten Ampelanlage und stockendem Verkehr mussten die beiden Opelfahrer halten. Dies bekam der ortsunkundige VW-Fahrer zu spät mit, da er zu diesem Zeitpunkt auf das eingebaute Navigationsgerät achtete. Er fuhr auf den hinteren Opel auf und schob diesen auf den davor fahrenden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10000 Euro, wobei das Verursacherfahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Garteneinbruch in der Schwanseestraße in Weimar

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr teilte ein Garteninhaber der Polizei Weimar mit, dass er soeben feststellen musste, dass im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch in seinen Garten eingebrochen wurde. Hier überstieg der noch unbekannte Täter den Zaun des Grundstückes. Anschließend brach der Täter die Gartenlaube auf. Im Garten entwendet wurden ein Akkuschrauber und ein Winkelschleifer. Zusätzlich wurde durch das versuchte Aufhebeln eines separaten Schuppens weiterer Schaden verursacht. Anschließend entfernte der Täter sich unentdeckt von dem Gartengrundstück.

