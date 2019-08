LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Auf dem Friedhof landete ein Autofahrer am Dienstagmorgen in Stadtroda. Der Mann wendete sein Fahrzeug auf dem Parkplatz oberhalb des Friedhofes. Offensichtlich rutschte der Fahrer mit dem Fuß von der Bremse ab. Das Auto durchbrach die Umfriedung des Friedhofes. Dabei wurden zwei Felder des Lattenzaunes und die dazwischen befindliche Säule aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Am Fahrzeug, welches auf dem Friedhofsgelände zum Stehen kam, entstand etwa 2.000 Euro Schaden, an der Umzäunung etwa 500 Euro.

Erheblich unter Alkoholeinfluss stand ein Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag in Crossen an der Elster. Der Mann fuhr mit seinem Lkw rückwärts an die Laderampe einer Firma. Dabei prallte er gegen einen links neben ihm stehenden weiteren Lkw. Es entstand an beiden Lkw ein Schaden von ca. 4.500 Euro. Der Fahrer fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er konnte aber kurze Zeit später durch die Polizeibeamten ausfindig gemacht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,38 Promille. Der 41-jährige Ukrainer wurde zur Blutentnahme gebracht, sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich außerdem wegen der Unfallflucht verantworten.

