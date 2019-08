LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Autofahrer am Dienstagabend in Jena-Nord. Der 83-Jährige war auf der Camburger Straße stadtauswärts unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf Höhe der Kreuzung Scharnhorststraße von seiner Fahrbahn ab. Er geriet in einen Baustellenbereich hinein und prallte da gegen einen geparkten Radlader. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Toyota des Seniors war nicht mehr fahrbereit, musste abgeschleppt werden.

Schnell aufgeklärt wurde eine Unfallflucht am Dienstagmittag in Jena-Nord. Ein Opel-Fahrer wendete sein Auto im Bereich der Baustelle Naumburger Straße. Dabei streifte er einen geparkten VW. Statt jedoch anzuhalten und seine Personalien bekannt zu geben, fuhr der 85-jährige Unfallverursacher davon. Der Eigentümer des geschädigten Autos hatte den Unfall beobachtet, folgte dem Opel und informierte die Polizei. Das Auto konnte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Der Fahrer war nicht mehr im Auto, er war unterdes einkaufen gegangen. Da am Opel deutlich die Spuren des Unfalles erkennbar waren, folgte eine Anzeige wegen Unfallflucht gegen den Verursacher.

